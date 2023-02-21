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Чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта: расписание, фавориты, где смотреть прямые трансляции гонок

Чемпионат мира по лыжам впервые за 69 лет пройдёт без России. Что важно знать о турнире?
Татьяна Постникова
Йоханнес Клебо заберёт себе все возможные медали?
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Йоханнес Клебо заберёт себе все возможные медали?

22 февраля в Планице (Словения) стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. Впервые с 1954 года турнир пройдёт без участия россиян. Конечно, без наших спортсменов соревнования будут значительно менее интересными, но всё равно будет на что посмотреть. Особенно в лыжных гонках.

Мы собрали для вас всё, что стоит знать о предстоящем ЧМ-2023.

Где и когда пройдёт ЧМ-2023?

43-й чемпионат мира по лыжным видам спорта начнётся 22 февраля и продлится до 5 марта. Местом проведения турнира стал городок Планица в Словении. Для этого небольшого местечка чемпионат мира станет первым в истории, хотя этапы Кубка мира проходят там ежегодно.

Сколько медалей разыграют на ЧМ по лыжам?

Традиционно ЧМ проводится по трём видам спорта: лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина. Главной особенностью турнира в Планице станет увеличение количества дисциплин. Вместо привычных 24 комплектов медалей на все три вида спорта будет разыграно 25: впервые определятся чемпионы и призёры в смешанных командах в двоеборье. Кроме того, вместо командного спринта в двоеборье теперь будут командные соревнования на большом трамплине. А в лыжных гонках же всё останется по-прежнему – 12 комплектов медалей (по шесть у женщин и мужчин).

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Расписание ЧМ-2023 по лыжным гонкам

Соревнования по лыжным гонкам на ЧМ-2023 стартуют 22 февраля, но первые медали будут разыграны только 23-го числа. Гонки будут проводиться каждый день, за исключением 27 февраля – это выходной для всех участников ЧМ.

В этом году на Кубке мира по лыжным гонкам уравняли мужские и женские дистанции. Но на ЧМ-2023 этого нововведения не будет. Соревнования будут проводиться в привычном для всех за последние годы формате.

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023. Планица, Словения
Расписание соревнований
22 февраля. 14:00. Квалификационные гонки для нелыжных стран
23 февраля. 16:30. Спринт, классический стиль. Женщины, мужчины
24 февраля. 17:30. Скиатлон. Мужчины
25 февраля. 16:00. Скиатлон. Женщины
26 февраля. 15:30. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины
28 февраля. 14:30. Гонка на 10 км, свободный стиль. Женщины
1 марта. 14:30. Гонка на 15 км, свободный стиль. Мужчины
2 марта. 14:30. Эстафета. Женщины
3 марта. 14:30. Эстафета. Мужчины
4 марта. 14:00. Масс-старт, классический стиль. Женщины
5 марта. 14:00. Масс-старт, классический стиль. Мужчины

Где смотреть чемпионат мира по лыжам?

В отличие от болельщиков биатлона, фанаты лыж смогут посмотреть ЧМ-2023 на российских телеканалах. Трансляции гонок планируются на канале «Матч! Арена». Однако не все старты могут быть показаны в прямом эфире.

Следить за ЧМ можно и на Eurosport по подписке, с которой, правда, могут возникнуть проблемы из-за невозможности оплаты российской картой.

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Россия не участвует в ЧМ-2023 по лыжным гонкам

К несчастью, ЧМ-2023 пройдёт без российских спортсменов. Наших лыжников отстранили от международных стартов в марте 2022 года из-за начала специальной военной операции на территории Украины. Пускай к вопросу к потенциальному возвращению россиян возвращались не раз, к соревнованиям, в том числе на ЧМ-2023, спортсменов из России так и не допустили.

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Стоит отметить, что лыжные чемпионаты мира уже проходили без атлетов из нашей страны. Спортсмены из Советского Союза начали выступать на ЧМ лишь с 1954 года, хотя история турнира началась ещё в 1925 году.

Два года назад россияне принимали участие в ЧМ-2021, который проходил в Оберстдорфе. Оттуда сборная России, выступавшая в нейтральном статусе, увезла пять медалей: одно золото, три серебра и одну бронзу.

Фавориты ЧМ-2023 по лыжным гонкам

У мужчин в отсутствие россиян главными фаворитами, безусловно, будут норвежцы. Большинство золотых наград, вероятно, заберёт Йоханнес Клебо. Претендовать на медали также будут Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер, но не только они. Конкуренцию им попытаются составить итальянец Федерико Пеллегрино, шведы Вильям Порома и Калле Хальфварссон, британец Эндрю Масгрэйв и французы Ришар Жув и Лука Шанава.

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У женщин же ожидается чуть больше конкуренции. Среди основных претенденток на медали представительницы сразу четырёх стран: это и норвежка Тириль Венг, и шведка Фрида Карлссон, и финка Кертту Нисканен, и американки Рози Бреннен и Джессика Диггинс. Побороться за призовые места также способны Криста Пярмякоски из Финляндии, Майя Дальквист из Швеции, Катарина Хенниг из Германии и Надине Фендрих из Швейцарии.

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