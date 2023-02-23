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Интервью с Сергеем Устюговым после победы на «Чемпионских высотах» — чемпионат мира, уход из спорта

«Ни у кого язык не повернётся называть меня «мешком». Устюгов вновь обыграл Большунова
Андрей Шитихин
Интервью с Сергеем Устюговым
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В России стартовал аналог чемпионата мира. И в первый же день зрители получили от лыжников настоящее зрелище.

В Планице стартовал чемпионат мира – 2023 по лыжным гонкам, а российские спортсмены соревнуются на собственном глобальном турнире – «Чемпионских высотах» в Малиновке. Первый день подарил зрителям шикарные гонки. Особенно интересным стал мужской спринт, который мощно выиграл Сергей Устюгов, оставив позади двух Александров – Терентьева и Большунова.

После гонки Лось рассказал, как во время подготовки к «Чемпионским высотам» стал спортивным монахом, что помогло ему заново влюбиться в лыжи и почему он не будет смотреть чемпионат мира в Планице.

«Я превратился в спортивного монаха»

– Сергей, как готовились к турниру?
– Готовился я в Сыктывкаре. Большое спасибо Сыктывкару, лыже-биатлонному комплексу Раисы Сметаниной. Там висят плакаты: «Коми – место силы лыжников». Я с этим соглашусь. Большое спасибо моей семье, я очень люблю своих детей. Думаю, они сегодня посмотрели и порадовались, что я превратился в спортивного монаха, как бы это ни звучало. Это дало свои плоды. Впереди ещё много гонок на «Чемпионских высотах», посмотрим, что будет дальше.

– Этот старт для вас будет главным в сезоне?
— Нет. Главный старт для меня всё-таки чемпионат России, а этот – проходящий. Общались с Маркусом, он написал мне такой план, что иногда я думал, что если сделаю те или иные тренировки, то я просто на следующий день не встану. В итоге терпел, сжав зубы, делал работу. Да, одному тяжело делать интенсивную работу, но я справлялся. Организовывали в Сыктывкаре контрольную тренировку, где я бежал с любителями. Всё было круто. Сыктывкару огромное спасибо! Коми – место силы лыжников. Пусть это будет так всегда.

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– Хотите сказать, что ни на метр не отошли от плана Маркуса?
– Всё чётко выполнял, иногда даже перевыполнял. Вот вы представьте, я настолько сошёл с ума, что в свой день отдыха, когда я должен был, грубо говоря, лежать в кровати или сходить в город развеяться, я утром вставал и шёл на тренировку.

– С вами впервые такое?
– Нет, не впервые. Такое было и раньше, когда мы готовились к большим турнирам. Ты уезжаешь надолго и понимаешь, что, кроме как тренироваться, заняться больше нечем. В итоге и превращаешься в спортивного монаха (смеётся). Я жил на стадионе, тренировался ежедневно и по телефону общался со своей семьёй.

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: РИА Новости

– А здесь в Малиновке тренировались?
– Я приехал 12–13 февраля. Приехал сюда одним из первых из ХМАО, на следующий день подъехала остальная команда. Когда вышел на стадион, думал, что буду первым, но тут были уже Наталья Непряева и Александр Терентьев.

«Лыжные гонки порядком надоели»

– Какая вообще мотивация у вас?
– Мотивация – чемпионат России. Как я и говорил ранее, пару медалей хотелось бы.

– Раньше вы говорили, что четыре.
– Теперь пару медалей (смеётся). Не всё так просто, нужно восстанавливаться после тренировок.

– После триумфа на Олимпийских играх откуда вы берёте мотивацию для чемпионата России?
– Это было давно и неправда! Проехали, дальше (смеётся). Я всё лето готовился. Не зря же готовился? Нужно к чему-то подвестись. Я долго думал, начинать мне сезон или нет. Если бы была какая-то работа, куда не задумываясь можно сразу уйти, я бы ушёл. Лыжные гонки на тот момент порядком надоели уже. Но в Сыктывкаре я снова влюбился в лыжи! Я готовился, тренировался, наматывал круги, порядка 40 км можно сделать один круг. Там много любителей, особенно когда на равнину уходишь, идут целыми семьями, с рюкзаками, с бутербродами. Они останавливаются на лавочках, сидят, кушают. Это всё вдвойне стимулировало.

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Наверное, вы заметили, что я катался по тем местам, где проходили детские соревнования. Я видел, сколько детей занимается лыжными гонками, сколько стартует. Это для меня тоже мотивация, ведь не зря, получается, мы бегали на Кубках и чемпионатах мира, Олимпийских играх. Для них мы – пример. Иногда даже пишут, чтобы мы пришли и посмотрели на них. Это круто! Как раньше у нас было: сборная уехала и сидит в Европе, а молодые ребята дай бог увидят их на чемпионате России, если вывезут. А тут получилось, что почти на всех крупных турнирах я успел посетить детские соревнования. Я рад тому, что сезон складывается так.

– А в Малиновке можно влюбиться в лыжи, как в Сыктывкаре?
– Тут классный комплекс, но здесь не хватает большой гостиницы. Это моя точка зрения, никому не хочу навязывать мнение. Мы сейчас живём в частном секторе, всей командой ХМАО в одном домике. Сейчас же масленица, Мария Гущина живёт с нами и печёт нам блины. Я сказал, что сбегаю один забег и приду на первую очередь блинов. В итоге боюсь, что блинов-то мне и не достанется (смеётся).

– Вы называли себя сбитым лётчиком. Сейчас другое настроение?
– Я сбитый лётчик. Ребята – молодые, а я так, иногда на старых дрожжах выезжаю, как сегодня.

– Большунов сказал, что не удивился вашей победе сегодня.
– Почему?

– Да и Терентьев с другими соперниками ожидали подобного.
– Жаль, а я хотел их всех удивить сегодня (смеётся). Я знаю, что ребята рады за меня. Летом здесь в Малиновке я был, грубо говоря, «мешком». Приехал с пузиком, ходил, смотрел на всех, а ребята многие называли меня «мешком». А сейчас в Малиновке мне удалось выиграть гонку, думаю, ни у кого язык не повернётся назвать меня «мешком».

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– Вас так тепло сегодня приветствовала Юлия Ступак на финише. Вы до гонки о чём-то говорили?
– Она мне говорит: «Мы с тобой, как два огрызка». Я проехал мимо и не особо понял, о чём она. Она так и не пояснила, потом спрошу. Мы с Юлей хорошо общаемся.

«Какой тут чемпионат мира?»

– Чувствуется ли тут в Малиновке атмосфера праздника, ведь всё-таки организаторы заявляли, что «Чемпионские высоты» — альтернатива чемпионату мира?
– Да, чувствуется. Вот там сейчас ребята не дождутся, уедут, а потом обидятся, что не вышли, не дали автографов и не сфотографировались.

– В Планице как раз чемпионат мира начинается.
– Да, знаю. Буду болеть за сборную Италии, Федерико Пеллегрино и Маркуса Крамера. Viva, Italia! Так говорят? (смеётся).

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: РИА Новости

– Большунов сказал, что для него чемпионат мира здесь, а на всё, что происходит там, ему всё равно. А вы как относитесь к этому?
– Какой тут чемпионат мира? У нас тут «Чемпионские высоты», даже названия разные! Для всех соревнования разные и их статус – тоже. Я не заморачиваюсь, просто рад, что мне удалось сегодня победить ребят и составить в забегах конкуренцию, порадовать болельщиков. Ещё раз хочу сказать, что не зря был спортивным монахом и сидел готовился весь месяц. Я рад безумно!

– Обидно, что в такой хорошей форме и не на чемпионате мира?
– Давайте честно, я бы не попал на чемпионат мира. Почему? Возьмём рейтинг. Если бы не этот старт, то никто бы и не знал, в какой я форме. Да, я побеждал, но это было один раз. Это было давно и неправда. Тем более там был коньковый спринт, а на чемпионате мира он классический. Я был третий в классическом спринте в Кирово-Чепецке.

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– Но ведь если бы вы знали, что, как и другие, допущены, явно бы бежали по-другому и не пропускали столько этапов.
– Я не заморачивался. Я побегал на чемпионатах мира, у меня есть весь комплект медалей оттуда. Если ехать туда, то нужно быть спортивным монахом в два-три раза больше, чем я сейчас.

– Вы и так в выходные дома не сидите.
– Так потому что заняться нечем! Была бы семья рядом, я бы так не тренировался. Мы с Леной маленько даже поспорили. Она с детьми хотела приехать сюда в Малиновку, но я сказал, что здесь будут серьёзные соревнования, поэтому им лучше остаться дома.

– Будете смотреть чемпионат мира?
– Да я и за Кубком мира, честно говоря, не слежу. Не читаю, не смотрю ничего. Я интересуюсь только тем, как я тренируюсь. Беру, открываю планы, смотрю, какие гонки. Посмотрел и выполнил что нужно. Утром встаёшь и думаешь, как дальше идти тренироваться, или, наоборот, просыпаешься на бодряке и идёшь дальше заниматься. Посмотреть в свободное время сериальчики? Летом я ребятам привёз Sony PlayStation, они её везде возили и сюда привезли. Сидим, играем, смотрим в свободное время бои, сериальчики. Играем в карты. У нас хороший домик. Жаль, правда, что один туалет на десять человек. К счастью, он тёплый (смеётся). Нам всем удобно, комфортно, графики подстроили.

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