«Мелькала мысль всё бросить». Яркая российская спортсменка – о сложностях в лыжных гонках

Текущий лыжный сезон в России начался в Вершине Тёи со слов Алёны Барановой, которая в прямом эфире попросила сделать в комплексе тёплые туалеты, – это заявление вызвало резонанс. Но дочь олимпийской чемпионки 2006 года Натальи Барановой не только словами выделялась – она трижды забегала в призы в спринтах на Кубке России, а на недавно завершившемся молодёжном первенстве страны в Тюмени в спринте стала чемпионкой.

В интервью «Чемпионату» 22-летняя лыжница честно рассказала про то, как осталась в составе сборной России благодаря поддержке тренера, о прогрессе в результатах, а также о косметичке весом 5 кг и работе Губерниева.

«Не зря сказала про туалеты в эфире. Постаралась для всех»

– Алёна, сильно увеличился интерес к вам после слов о тёплых туалетах в Вершине Тёи?

– Если честно, то не особо. Пару раз ваши коллеги что-то спросили, и на этом всё закончилось. Подруги по команде, бывает, до сих пор подкалывают, но это уже не смешно. Это был крик души. В комплексе в Вершине Тёи действительно есть проблема с туалетами возле старта.

– Директор комплекса обещал, что летом будет возведён стационарный отапливаемый туалет.

– Вот видите, значит, не зря я всё это сказала тогда в эфире. Постаралась для всех. В других комплексах, где мы бегали в этом сезоне, таких проблем не было. Надеюсь, в следующем сезоне спортсмены мне спасибо за те слова скажут (смеётся).

Алёна Баранова Фото: Из личного архива

– Именно с ваших слов пошла череда мемов в российских лыжах в текущем сезоне.

– На самом деле, я не хотела, чтобы мои слова стали мемом. Просто очень хотелось решить проблему, вот и воспользовалась тем, что как раз тогда была организована интернет-трансляция со спринта. И впервые в сезоне болельщики нас увидели.

«Губерниев – человек-шоу. Комментатор с большой буквы»

– Вы согласны с претензиями Дмитрия Губерниева, который в отсутствии трансляций лыж на ТВ обвинил только одного человека – президента ФЛГР Елену Вяльбе?

– Губерниев – человек-шоу. Ему нужно, чтобы о нём всегда помнили, всегда говорили. Он гонится за цитируемостью и рейтингом, однако тут важно разделять то, что он делает в эфире и в своих социальных сетях. Дмитрий очень круто привлекает внимание к тем событиям, которые комментирует. Он реально комментатор с большой буквы. Но к его деятельности вне эфира моё внимание не приковано.

– Отсутствие показа Кубка России по лыжам на федеральных каналах лично вас как-то напрягает?

– Вообще никак. Скорее это напрягает диванных критиков. Это волнует их больше всего, вот они и пишут свои высказывания во всех чатах. Но давайте вспомним, а были у нас когда-нибудь трансляции российских лыжных соревнований, за исключением летнего и зимнего чемпионатов России? К хорошему все быстро привыкают и начинают требовать сначала показа вообще всех соревнований, которые проводятся, начиная с детских, а затем и идеальной картинки. Не скрою, мне приятно, когда родители и близкие могут посмотреть на меня через прямой эфир или через трансляцию – спасибо огромное всем, кто в нынешнем сезоне помог болельщикам с этим – но для меня ничего критичного нет, если гонки никто не показывает.

– А каковы с точки зрения спортсмена критерии «нормальности» места проведения любых соревнований?

– Самое главное – трасса, которая должна быть в надлежащем виде. Без камней, как это было в Чусовом. Тогда, честно говоря, этап Кубка России спас накрывший Пермский край снегопад. Далее, если говорить про критерии, хорошее проживание и питание, как в Тюмени, например. А если место проживания рядом с местом проведения соревнований – вообще прекрасно.

– Вам много вещей приходится возить с собой?

– Очень насущный вопрос! Я же девочка, а у девочек всегда очень много средств для волос, для лица, для тела, всякой одежды. При этом я в принципе не крашусь, даже не умею этого делать – если предстоит какое-то мероприятие, можно разово к визажисту сходить. Даже тренеры подшучивают: «Алёна опять с собой пятикилограммовую косметичку привезла!» Приходится и за перевес платить, и в аэропортах распихивать часть вещей по сумках подруг или друзей по команде. В общем, выживать в плане переездов приходится. Я езжу с огромной, просто гигантской сумкой, надо мной все смеются, потому что такой длинной сумки больше нет ни у кого, плюс большой рюкзак и чехол, и всё это набито вещами!

Алёна Баранова Фото: Из личного архива

«Я не выполнила критерии попадания в сборную России»

– В этом сезоне у вас заметный прогресс в результатах. Ожидали от себя такого?

– Конечно, каких-то результатов я ожидала, но то, что сезон начнётся сразу с нескольких призовых мест на этапах Кубка России – нет, конечно. Это было очень приятно. Но я трезво оцениваю то, что было в начале сезона. В Вершине Тёи мне всегда хорошо бежалось, там медленный снег, который мне очень подходит. Я впервые приехала туда 13-летней девочкой на сбор, смотрела на забеги взрослых спортсменов, которые были для меня какими-то небожителями. Тогда мечтала о том, что когда-то тоже буду проходить квалификацию, а не занимать 70-е места. Так и получилось. В начале сезона в Тёе всё было хорошо. Однако этих результатов вообще могло не быть.

– Что вы имеете в виду?

– Это всё, конечно, наша внутренняя кухня, но, думаю, кратко можно упомянуть эту историю из прошлого сезона и выразить свою благодарность людям, которые поддерживали в трудные моменты и верили в меня. Огромное спасибо Андрею Владимировичу Нутрихину за его веру в меня.

По итогам прошлого зимнего сезона я не выполнила критерии попадания в состав сборной России. Нужно было забегать в топ-6 либо на молодёжном первенстве России, либо на чемпионате России. На нашу «молодёжку» я не поехала, так как готовилась к молодёжному чемпионату мира в Лигне, на национальном чемпионате испытывала проблемы с ногой, да и в Норвегии не сложились гонки. А призовые места на Кубках России не учитывались.

Алёна Баранова Фото: «На лыжи»

Когда появились первые неофициальные составы групп на текущий сезон, меня в них не оказалось. Я даже поехала на 50-километровый марафон в рамках чемпионата России в Апатитах, чтобы постараться показать там необходимый результат. Заняла восьмое место. Знаю, что в это время Андрей Владимирович отстаивал меня перед Еленой Валерьевной Вяльбе. Он хотел, чтобы я готовилась к сезону в его группе, и это было взаимно и с моей стороны тоже.

В итоге всё вышеперечисленное принесло свои плоды, появилась возможность, все формальности были соблюдены, и я начала подготовку под руководством Андрея Владимировича. Его план оказался наиболее подходящим для меня. Ну и я тоже расту и набираюсь опыта, стараюсь всё это применять в тренировках и на соревнованиях.

– Сложно было в тот период? Всё же было в подвешенном состоянии.

– Честно говоря, в какой-то момент была очень расстроена. Даже промелькнула мысль бросать спорт. Но это была лишь минутная слабость. Мне же сказали первоначально, что я буду тренироваться в регионе. С кем? У нас нет хорошей региональной команды. Другой регион? Это непростой вопрос. Нужна сильная команда, сильные спарринг-партнёры, сильные специалисты.

Не секрет, что лучшие тренеры работают в сборной России, там же тренируются и самые сильные спортсмены. В тот момент я была в отчаянии. Не скажу, что это был прямо долгий период, я быстро собрала свои мысли и готова была к любым испытаниям. Но почему-то внутри всё равно была уверенность, что всё должно быть хорошо. Надеюсь, Андрей Владимирович не пожалел, что взял меня в свою группу.

Я понимаю, что на сборной России жизнь не заканчивается, есть люди, которые показывают отличные результаты, тренируясь вне национальной команды. У нас на взрослом уровне таких мало, но вообще в мире достаточно успешных примеров.

– Там иной подход к финансированию спорта. Давайте представим, что лично вы уходите со ставки в ЦСП, в регионе, сами ищете спонсоров, находите тренеров, сервисёров, сами договариваетесь с производителями инвентаря. Реально это?

– Не думаю, что именно в Алёну Баранову люди прямо сейчас захотят вкладываться. Но если иметь чёткий план развития плюс телетрансляции, через которые показывать логотипы своих спонсоров, можно попробовать. Нужна настоящая команда профессионалов, в которой были бы и тренер, и спортсмены.

Алёна Баранова Фото: «На лыжи»

– Как вы относитесь к идее межнациональных команд в лыжных гонках? Как в велоспорте, например?

– Мне кажется, что совместные тренировки со спортсменами других сборных – это круто, можно обменяться опытом. Но в данном случае будет теряться и национальное противостояние, что всегда интересно, и противостояние систем. Лыжные гонки – это не только спортсмены, которые выходят на старт. Это тренировочные методики, работа сервиса, инвентарь, административная работа и многое другое. Спортсмен на трассе – только вершина огромного айсберга, конечный результат работы гигантской машины.

«Я не тот человек, которому не повезло больше всех»

– Вы похожи на Юлию Ступак. Она очень эмоционально реагирует на свои призовые места. Вы танцуете не хуже, но на пьедестале ваших танцев не видно.

– Мне писали в комментариях про сходство, но мои близкие люди ничего похожего не видят. У меня и близко нет таких достижений, как у Юли. И было бы, наверное, глупо после победы на первенстве России стоять на верхней ступени пьедестала и танцевать. Я трезво оцениваю, на каких стартах сейчас побеждаю и занимаю призовые места – это не предел мечтаний и достижений для спортсмена. Надеюсь, всё впереди.

– В нынешнем сезоне вы вполне могли бы бегать на Кубке мира и чемпионате мира, но бегаете только в России. Это вызывает какие-то негативные эмоции?

– Да, я задумывалась, что с моими хоть и скромными результатами могла бы попробовать свои силы на этапах Кубка мира. Но считаю, что всё, что происходит, – к лучшему. Я просто приняла тот факт, что в России бегаем все мы. А это значит, что я бегаю с лучшими лыжницами планеты. Так чего же ещё нужно? Немного обидно, однако сейчас у меня гораздо больше возможностей для роста. Надеюсь, к следующему сезону мои результаты ещё вырастут, и в случае нашего допуска я уверенно смогу пробиться в состав команды на Кубок мира и показать себя там.

Алёна Баранова с лыжницами Фото: Из личного архива

Я не тот человек, которому в нынешнем сезоне не повезло больше всех. В нашей команде много спортсменов, которые от отстранения страдают гораздо больше. Надеюсь, у меня всё впереди в плане международных стартов.

– Обычно спортсмены перед сезоном ставят для себя цели. Вы свои цели уже выполнили?

– Свою задачу-минимум я решила в спринте на молодёжном первенстве, когда завоевала золотую медаль. Теперь можно чуть-чуть выдохнуть и продолжать работать, чтобы успешно выступить на «Чемпионских высотах» и чемпионате России. Пока решена только одна задача.

– Насколько успешные выступления в соперничестве с такими спортсменками, как Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, подняли вашу самооценку?

– Ты видишь, как могут люди, и думаешь, что всего можно добиться. У той же Наташи тоже и взлёты бывают, и спады. Нынешний сезон – отличный шанс посмотреть на лидера мировых лыжных гонок и чему-то научиться.

«Доказывать что-то нужно не на словах, а на лыжне»

– Вы в курсе, что Вероника Степанова недавно бросила вызов Линн Сван?

– Доказывать что-то и кому-то нужно не на словах, а на лыжне. Очень много слов сейчас раздаётся в сторону российских спортсменов – и плохих, и хороших. Видимо, Линн уже что-то совсем обидное сказала.

– Сложно ли профессиональной лыжнице вести нормальную личную жизнь? Вы же всегда на сборах.

– Я не могу сказать, что полностью погружена только в лыжные гонки. На мой взгляд, должны быть интересы и увлечения и вне лыж, благодаря этому можно отвлекаться, отдыхать и разгружаться. С личной жизнью у меня всё в порядке. Мой молодой человек тоже лыжник, правда, с нынешнего сезона – бывший лыжник. Мы вместе уже шесть лет, так что в этом плане никаких проблем нет. Мы раньше часто виделись на сборах, сейчас дома видимся. Он вёл такую же жизнь, как и я, так что прекрасно понимаем друг друга. Мне повезло.

Алёна Баранова с Дмитрием Можаровским Фото: Из личного архива

– В таком индивидуальном виде спорта, как лыжи, бывают близкие подруги?

– Порой хочется кого-то палкой ударить за неуважение на трассе, особенно в спринте. Но это просто эмоции. В лыжах легко быть подругами. У меня это Катя Смирнова, с которой мы познакомились, когда она тренировалась в группе у Егора Владимировича Сорина. В нынешнем сезоне мы в разных группах, часто конкурируем друг с другом, но это никак не сказалось на нашем близком общении. Соперницы мы только на лыжне.