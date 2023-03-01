«Я упустил шанс обыграть Большунова». Почему российский лыжник не рад своей медали

Мужская гонка с раздельного старта на «Чемпионских высотах» в Малиновке получилась зажигательной, с непредсказуемым сюжетом. Да, Александр Большунов вновь победил, как и предсказывали практически все, но золото он выиграл ценой огромных усилий в битве с Алексеем Червоткиным. А в борьбе за третье место всё решила удача.

Большунов был безоговорочным фаворитом в разделке на 15 км. Казалось бы, ну а кто ещё, кроме него? И Александр, стартовавший последним из главных претендентов, с первой же отсечки стал доказывать обоснованность прогнозов. Король лыж всё время лидировал, а вот соперники у него всё время менялись.

Казалось, что на плотную борьбу с Большуновым готов Артём Мальцев, но ему не хватило сил на последний круг. Казалось, что ни на что не претендует Иван Якимушкин, но его раскладка и финишный отрезок были просто великолепны. И в борьбе с Мальцевым за бронзу, как признался сам Иван, ему просто повезло оказаться быстрее на десятую долю секунды.

«Вы же понимаете, что 0,1 с – это просто везение. Это невозможно ни предугадать, ни отработать. Но мы все работаем до финиша, делаем разножку, стараемся финишировать как можно быстрее. Потому что как раз такие моменты и учат нас, что надо отрабатывать до финишной черты», – прокомментировал свой успех Якимушкин.

Мальцев был расстроен, что не смог дотерпеть до бронзы. А самое странное настроение было у Алексея Червоткина. Он вроде был и улыбался и на награждении, и когда фотографировался с болельщиками. Но когда он вновь вернулся мыслями к тому, что происходило на трассе, то сразу стал серьёзным.

Ведь он проиграл Большунову всего лишь шесть секунд. Это вообще ничто в гонке на 15 км. Червоткин поначалу уступал, но затем поработал вместе с Сергеем Устюговым и продемонстрировал отличный темп на второй половине дистанции. Возможно, если бы Алексей, как предположил Устюгов, догнал его чуть раньше (а они были на разных кругах), то результаты гонки поменялись бы кардинально.

«Не всегда бывает возможность обыграть Большунова. Сегодня я свою возможность на одном из главных стартов сезона упустил. Это ведь не проходящий старт, а альтернатива чемпионату мира, мы подводились к Малиновке, поэтому сейчас больше досады, чем радости от второго места…

У Александра всё равно другой уровень. Не знаю, насколько он сильнее: на голову, две или три? По сезону в дистанционных гонках он показывает, на каком уровне находится. Круто, что у нас есть такой спортсмен. Точечные подводки где-то у меня получаются, только ровно бороться с ним весь сезон… Вроде тренируешься, всё выполняешь, но где-то не хватает и проигрываешь», — резюмировал Червоткин.

Круто, что наши лыжники расстраиваются от того, что проигрывают Большунову. И стараются работать так, чтобы хотя бы в одной гонке его обыграть. Только с таким настроем и можно идти дальше. Тот же Червоткин признал, что, когда россияне вернутся на мировую арену, результаты у наших лыжников будут не блестящие. Но конкуренция и желание обыграть такого лыжника, как Большунов, помогает всем остальным не просесть в скорости.