Самый глупый повод для дисквалификации: призёр чемпионата мира забыл возобновить карьеру

Лыжник Алексей Полторанин вернулся в спорт после долгого бана. Но не сообщил об этом, куда следует, и нарвался на новое жёсткое наказание.

Национальный антидопинговый центр Казахстана опубликовал список спортсменов, отбывающих наказание за нарушение правил. И в этот список вновь попал знаменитый лыжник Алексей Полторанин, дисквалификация которого завершилась 1 марта 2023 года. Только теперь напротив его фамилии стоит срок – 1 марта 2026 года. Как он умудрился схлопотать новое наказание, едва отбыв предыдущее?

Алексей Полторанин Фото: РИА Новости

Телеграм-канал «Голый спорт» утверждает, что Полторанин, отбывший свой срок после громкого скандала на ЧМ-2019, забыл отправить в национальное антидопинговое агентство заявление о возобновлении карьеры. Сделать это необходимо, если спортсмен вновь собирается бегать в официальных соревнованиях, чтобы вновь быть включённым в пул тестирования.

Полторанин ведь написал заявление о завершении карьеры, которое необходимо оформить и в период дисквалификации. Но второго обязательного заявления не последовало, и наказание лыжника теперь увеличено на три года. На момент его завершения двукратному бронзовому призёру ЧМ-2013 будет почти 39 лет. Вряд ли Полторанин в этом возрасте захочет вернуться.

Но если вдруг захочет, то больше не стоит забывать о нюансах с документами. Если информация о том, что он возобновил карьеру и забыл написать заявление, верна, то это самый глупый способ схватить новое наказание. Кстати, писать такое заявление нужно за полгода (в крайнем случае – за три месяца) до завершения срока дисквалификации.

Правда, тут есть вопрос – действительно ли Полторанин возобновлял карьеру? После завершения четырёхлетнего бана он пробежал на шоу-гонке Александра Легкова в категории ветеранов, но разве можно считать это возвращением? Ни в одной официальной гонке Полторанин, давно уже обосновавшийся в Москве, не участвовал. В списках кандидатов в национальную команду его тоже не было.

Возможно, карьеру он и не возобновлял. Но факт остаётся в том, что срок дисквалификации Полторанина увеличен до 1 марта 2026 года.