«И тут он пошёл на нас». Российская лыжница рассказала о встрече с медведем на тренировке

Чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниоров Вероника Степанова рассказала, как однажды встретилась с медведем на тренировке. Спортсменка родилась в городе Елизово (Камчатский край).
«Елизово — тихий и спокойный город. Мне там очень нравится. Когда я приезжаю в Москву или Санкт-Петербург, то очень трудно настроиться на этот ритм. Очень много времени уходит на передвижение. А в Елизово всё рядом, в шаговой доступности.
Медведи? Конечно же, я не раз видела их на Камчатке. Даже случай был на тренировке на базе «34-го км» в городе Елизово. Мы делали имитацию, и буквально на верхних петлях медведь стоял, в 500 метрах перед нами. Все стояли и не знали, что делать. Бежать — не вариант. Я уже начинала присматривать дерево рядышком. Камчатские медведи большие всё же, как правило, не залезают на деревья.
Он встал на задние лапы, начал нюхать, а потом пошёл на нас. Мы начали пятиться, шуметь, бить палками, отпугивать его всячески. В итоге ушли от него спокойно», — цитирует Степанову «Матч ТВ».
- 8 апреля 2021
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
22:50
-
22:34
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
11:53
-
09:18
-
09:14