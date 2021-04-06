«И тут он пошёл на нас». Российская лыжница рассказала о встрече с медведем на тренировке

Чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниоров Вероника Степанова рассказала, как однажды встретилась с медведем на тренировке. Спортсменка родилась в городе Елизово (Камчатский край).

«Елизово — тихий и спокойный город. Мне там очень нравится. Когда я приезжаю в Москву или Санкт-Петербург, то очень трудно настроиться на этот ритм. Очень много времени уходит на передвижение. А в Елизово всё рядом, в шаговой доступности.

Медведи? Конечно же, я не раз видела их на Камчатке. Даже случай был на тренировке на базе «34-го км» в городе Елизово. Мы делали имитацию, и буквально на верхних петлях медведь стоял, в 500 метрах перед нами. Все стояли и не знали, что делать. Бежать — не вариант. Я уже начинала присматривать дерево рядышком. Камчатские медведи большие всё же, как правило, не залезают на деревья.

Он встал на задние лапы, начал нюхать, а потом пошёл на нас. Мы начали пятиться, шуметь, бить палками, отпугивать его всячески. В итоге ушли от него спокойно», — цитирует Степанову «Матч ТВ».