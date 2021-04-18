Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Тириль Экхофф выполнила стойку на голове. Фото

Тириль Экхофф выполнила стойку на голове. Фото
Лыжи / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила фотографии, на которых демонстрируется, как она выполняет стойку на голове.

В сезоне-2020/2021 Экхофф впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус», а также выиграла два личных золота на чемпионате мира в Поклюке (Словения). В минувшем сезоне норвежка получила от Международного союза биатлонистов € 386 000. Примечательно, что обладатель «Большого хрустального глобуса» у мужчин, соотечественник Тириль Йоханнес Бё, заработал меньше Экхофф — € 348 350.

Ранее тренер национальной команды Норвегии по биатлону Патрик Обереггер рассказал, за счёт чего Тириль добилась прогресса в стрельбе.

Тренер сборной Норвегии прокомментировал прогресс Тириль Экхофф в стрельбе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021