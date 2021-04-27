Мальцев снялся в семейной фотосессии, Губерниев прокомментировал
Российский лыжник Артём Мальцев разместил новые семейные фото на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Family look. Разбавим чуть-чуть спортивную ленту», — подписал фото Мальцев.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Артёма Мальцева в «Инстаграме».
Фотосессию оценил известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Красивые», — прокомментировал Дмитрий.
Ранее состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором был утверждён состав сборной России на следующий сезон. Мальцев будет тренироваться в группе Маркуса Крамера. Помимо него, в группе будут также Евгений Белов, Александр Бессмертных, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.
Утверждён состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/2022
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