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Устюгов и Белов приняли участие в сборах Росгвардии

Устюгов и Белов приняли участие в сборах Росгвардии
Лыжи / Другие 0
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Российские лыжники Сергей Устюгов и Евгений Белов приняли участие в ежегодном учебном сборе Уральского округа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие началось со строевого смотра, на котором командиры спортивной команды осмотрели внешний вид военнослужащих-спортсменов, а также оценили их строевую подготовку. Кроме того, на сборе прошли занятия по огневой подготовке, физической, морально-психологической, инженерной, правовой, тактике служебно-боевого применения войск, военной связи, РХБ защите, военной топографии и общевоинским уставам.

«Ежегодный сбор в конце сезона и перед началом тренировочного процесса проводится с целью поддержания знаний и навыков военнослужащих спортивной команды на актуальном уровне, повышения профессионального мастерства, оказания методической помощи в организации служебной подготовки», — сказал начальник спортивной команды округа подполковник Сергей Лихобабин.

Отметим, что воинское звание Устюгова — старший лейтенант, а Белова — капитан.

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