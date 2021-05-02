Устюгов и Белов приняли участие в сборах Росгвардии

Российские лыжники Сергей Устюгов и Евгений Белов приняли участие в ежегодном учебном сборе Уральского округа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Мероприятие началось со строевого смотра, на котором командиры спортивной команды осмотрели внешний вид военнослужащих-спортсменов, а также оценили их строевую подготовку. Кроме того, на сборе прошли занятия по огневой подготовке, физической, морально-психологической, инженерной, правовой, тактике служебно-боевого применения войск, военной связи, РХБ защите, военной топографии и общевоинским уставам.

«Ежегодный сбор в конце сезона и перед началом тренировочного процесса проводится с целью поддержания знаний и навыков военнослужащих спортивной команды на актуальном уровне, повышения профессионального мастерства, оказания методической помощи в организации служебной подготовки», — сказал начальник спортивной команды округа подполковник Сергей Лихобабин.



Отметим, что воинское звание Устюгова — старший лейтенант, а Белова — капитан.