С. Устюгов рассказал, как Вяльбе с тренерами уговаривала его бежать с травмой спринт на ЧМ

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов рассказал, как глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вместе с тренерами национальной команды Юрием Бородавко и Маркусом Крамером уговаривала его выступить в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, несмотря на травму ноги, из-за которой он «еле ходил и хромал».
В личном спринте Устюгов вышел в финал, но остался без медали. От выступления в командном спринте Сергей отказался.
«После окончания личного спринта я понял, что чемпионат мира для меня завершён. За победой Александра Большунова в скиатлоне наблюдал по телевизору из своего номера. Был рад, что он добился того, к чему стремился.
И тут заходит Маркус Крамер и говорит, что Елена Валерьевна Вяльбе настаивает на моём участии в тим-спринте. А я еле хожу, хромаю. Говорю Маркусу, что физически не смогу пробежать. Он мне – позвони сам Вяльбе и скажи. Я позвонил и объяснил, что буду слабым звеном и подведу Сашу, мы просто сойти можем, нога в поворотах просто не держит, силы в ноге нет.
Елена Валерьевна тогда заявила, что от эстафеты, хоть и короткой, не отказываются. Привлекла к разговору Юрия Бородавко, который убеждал меня, что я должен выйти на старт. Но как? Возможно, если бы я не бежал личный спринт, то имел бы больше времени на подготовку к командному. А с другой стороны, как ставить меня на тим-спринт, не зная состояния, не видя того, на что я готов? Нюансов было очень много, но бежать я реально не мог. Все ведь видят только верхушку айсберга, а что творится под водой – никому до этого и дела нет», — приводятся слова Устюгова на странице проекта «На лыжи!» в «Фейсбуке».
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