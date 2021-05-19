Елена Вяльбе: во всём, что касается контактной борьбы, не должно быть двояких толкований

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение о возможном введении новых правил контактной борьбы, которые позволят в будущем избежать их двойного толкования и различных интерпретаций того или иного спорного момента.

«Мы практически выступили инициаторами изменения правил, свои предложения мы отправили очень давно, сразу после чемпионата мира. В этом заинтересованы все страны. Последний год показал, что здесь не всё совершенно.

Во всём, что касается контактной борьбы, не должно быть двояких толкований: нельзя, чтобы один человек прочёл так, а другой — иначе. Всё должно быть чётко, контактов стало очень много, и это часто приводило к проблемам.

Правила должны быть понятны всем, понятными словами, без ненужного юридического сленга, чтобы их смог понять любой спортсмен или тренер. Это лучший выход из таких ситуаций, все будут понимать, почему применяется то или иное наказание», — приводит слова Вяльбе ТАСС.