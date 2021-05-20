Группа Егора Сорина начала подготовительный сезон сбором в Кабардино-Балкарии

Группа тренера по лыжным гонкам Егора Сорина готовится к олимпийскому сезону на сборах в Кабардино-Балкарии.

«Группа Егора Сорина начала подготовительный сезон со сбора в п. Терскол (Республика Кабардино-Балкария).



В составе группы: тренеры Сорин Егор и Нутрихин Андрей.



1. Горбунов Иван (Красноярский край) 1999 г.р.

2. Жуль Виктор (Красноярский край) 2000 г.р.

3. Филимонов Денис (Республика Татарстан) 1999 г.р.

4. Волков Сергей (Московская область) 2001 г.р.

5. Баранова Алёна (Томская область) 2001 г.р.

6. Кускова Кристина (Московская область) 2000 г.р.

7. Мекрюкова Наталия (Тюменская область) 2000 г.р.

8. Рыгалина Анастасия (Москва/Санкт-Петербург) 1996 г.р.

9. Смирнова Екатерина (Тюменская область) 1996 г.р.

10. Сорина Татьяна (Тюменская область) 1994 г.р.

11. Степанова Вероника (Камчатский край) 2001 г.р.

12. Фалеева Анастасия (Санкт-Петербург) 2000 г.р.», — подписали фото с составом команды в официальном «инстаграм-аккаунте» Федерации лыжных гонок России.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Федерации лыжных гонок России.