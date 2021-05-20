Объявлен состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на грядущий сезон
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Стал известен состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на подготовку к олимпийскому сезону-2021/2022. Об этом сообщается в официальном «твиттере» национальной команды.
В состав женской сборной вошли Ясми Йонсуу, Катри Люлюнперя, Йоханна Матинтало, Вилма Ниссинен, Кертту Нисканен, Криста Пармакоски и Риита-Лииса Ропонен.
Среди мужчин в состав включены такие лыжники, как Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Йони Мяки, Ииво Нисканен, Вернери Сухонен, Маркус Вуорела и Лаури Вуоринен.
Ранее стало известно, что некоторые группы сборной России по лыжным гонкам уже начали подготовку к грядущему сезону. Команда Юрия Бородавко, в том числе лидеры сборной Александр Большунов и Наталья Непряева, начали тренироваться на первом сборе в Крыму.
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