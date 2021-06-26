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Прибыль компании Петтера Нортуга снизилась на 83% по сравнению с 2019 годом

Прибыль компании Петтера Нортуга снизилась на 83% по сравнению с 2019 годом
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Инвестиционная компания двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга «Петтер Нортуг Холдинг» понесла серьёзные убытки в 2020 году. Об этом сообщает портал E24.

С учётом налогообложения прибыль компании за 2020 год составила 500 тыс. норвежских крон (это около $ 59 тыс.). Отметим, что в 2019-м «Петтер Нортуг Холдинг» заработал почти 3 млн норвежских крон (около $ 354 тыс.). Таким образом, прибыль компании в 2020 году по сравнению с 2019-м упала на 83%.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года, после чего работал в качестве эксперта на TV2. В 2020 году Петтер попал под следствие за опасное вождение и хранение наркотиков. Его приговорили к 7 месяцам тюрьмы, однако позднее перевели в реабилитационную клинику.

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