Прибыль компании Петтера Нортуга снизилась на 83% по сравнению с 2019 годом

Инвестиционная компания двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга «Петтер Нортуг Холдинг» понесла серьёзные убытки в 2020 году. Об этом сообщает портал E24.

С учётом налогообложения прибыль компании за 2020 год составила 500 тыс. норвежских крон (это около $ 59 тыс.). Отметим, что в 2019-м «Петтер Нортуг Холдинг» заработал почти 3 млн норвежских крон (около $ 354 тыс.). Таким образом, прибыль компании в 2020 году по сравнению с 2019-м упала на 83%.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года, после чего работал в качестве эксперта на TV2. В 2020 году Петтер попал под следствие за опасное вождение и хранение наркотиков. Его приговорили к 7 месяцам тюрьмы, однако позднее перевели в реабилитационную клинику.