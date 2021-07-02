Александр Большунов получил диплом об окончании Пензенского госуниверситета

Лыжник Александр Большунов и его жена Анна в перерыве между сборами приехали в Пензу, чтобы получить дипломы об окончании института физкультуры и спорта Пензенского госуниверситета. Анна уже окончила магистратуру и работает специалистом в Федерации лыжных гонок России. Александр получил степень бакалавра.
«Мы гордимся вдвойне, что Александр Большунов является студентом нашего университета. Я наблюдаю за его выступлениями. Мы все с восхищением за ним следим. Им нельзя не восхищаться», — приводит слова ректора Пензенского госуниверситета Александра Гулякова «Российская газета».
Большунов продолжит образование в Пензе, он подал документы в магистратуру.
Завтра, 3 июля, лыжник отправляется на сборы в Италию. Там он надеется восстановить здоровье после некоторых проблем на сборе в Крыму и выйти на финишную прямую подготовки к Олимпиаде в Пекине.
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