Александр Большунов получил диплом об окончании Пензенского госуниверситета

Лыжник Александр Большунов и его жена Анна в перерыве между сборами приехали в Пензу, чтобы получить дипломы об окончании института физкультуры и спорта Пензенского госуниверситета. Анна уже окончила магистратуру и работает специалистом в Федерации лыжных гонок России. Александр получил степень бакалавра.

«Мы гордимся вдвойне, что Александр Большунов является студентом нашего университета. Я наблюдаю за его выступлениями. Мы все с восхищением за ним следим. Им нельзя не восхищаться», — приводит слова ректора Пензенского госуниверситета Александра Гулякова «Российская газета».

Большунов продолжит образование в Пензе, он подал документы в магистратуру.

Завтра, 3 июля, лыжник отправляется на сборы в Италию. Там он надеется восстановить здоровье после некоторых проблем на сборе в Крыму и выйти на финишную прямую подготовки к Олимпиаде в Пекине.