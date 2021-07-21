Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо — о тренировках: для меня важно находиться на пределе своих возможностей

Клебо — о тренировках: для меня важно находиться на пределе своих возможностей
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о своих экстремальных тренировках.

«Подобные экстремальные недели меня мотивируют. Для меня важно находиться на пределе своих возможностей и изучить, что тело и голова смогут выдержать. Я считаю, что это делает меня лучше как лыжника. Порой сложнее мотивировать себя в дождливый осенний день на трёхчасовой бег по местным болотам. Полное время тренировки – 7 часов. Кроме этого, есть ещё восстановительная тренировка вечером. В такую неделю я посвящаю тренировкам существенно больше времени, чем в нормальную неделю. Отдельные тренировки более чем в 2 раза длиннее обычных длительных. На некоторые из них я беру с собой приятелей, но в этот раз большинство из них я провёл один. Это означает, что приходится немного работать с самим собой, и это было для меня сознательным выбором», — приводит слова лыжника VG.

В лыжных гонках вновь изменили правила: Клебо получит выгоду, а Большунов пострадает В лыжных гонках вновь изменили правила: Клебо получит выгоду, а Большунов пострадает
Новость по теме
Йоханнес Клебо подробно рассказал о своих тренировках
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021