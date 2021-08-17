Юлия Ступак перенесла коронавирус в межсезонье

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о текущем тренировочном процессе сборной России при подготовке к олимпийскому сезону-2021/2022.
«У нас все, как обычно, рассредоточены по разным местам. Все тренируются, всё идёт своим чередом, слава богу, у всех всё в порядке. Немного ребята у Олега Орестовича Перевозчикова заболели, в целях предосторожности всех отправили домой, но это была только простуда, а не ковид. Сергей Устюгов тренируется, всё в порядке. Были вопросы только по Юле Ступак, которая заболела ковидом дома и пропустила сбор. Но сейчас в порядке, чувствует себя хорошо, особых проблем нет.
Что касается текущих сборов, все работают очень оперативно, с прошлогодней ситуацией вообще не сравнить, когда мы долго ждали, чтобы выехать. А сейчас всё так отлажено, на самом деле в течение суток всё можно решить. И наши зарубежные коллеги всё делают быстро, все друг другу помогают. Всё нормально, все идут навстречу, всё понимают. И даже в выходные помогают», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
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