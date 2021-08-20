Клебо: если русские хотят тренироваться на высоте, то так тому и быть. Мне всё равно

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как относится к летним сборам соперников в горах в ходе подготовки к предстоящему сезону. В середине июня шведские лыжники работали в горах во Франции. Россияне провели высотный сбор в Италии.
«Мне всё равно. Таков мой ответ. Они могут делать всё, что хотят. Я не буду тратить калории, размышляя об этом. Уверен ли я в собственном плане? Я просто не хочу тратить время на то, что не могу контролировать. Это их дело. Я следую своему плану. Если русские, немцы и итальянцы хотят тренироваться на высоте, то так тому и быть. Потом подведём итоги. Если бы я думал, что правильно будет отправиться на высотный сбор этим летом, то поехал бы», — приводит слова Клебо VG.
Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
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