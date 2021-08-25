Лыжник Максим Вылегжанин совершил восхождение на Эльбрус
Поделиться
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2015 года в скиатлоне, российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о восхождении на самую высокую горную вершину России – Эльбрус.
«Эльбрус, 5642 м. Жаль, что на высоте 5100 м пришло облако и закрыло весь вид.
Готов на второе восхождение, но только в безоблачную погоду и на восточную вершину Эльбруса 5621 м.
P.S. Сначала пошёл через западную сторону, но весь ледник в трещинах. Красиво, но страшно идти», — написал Вылегжанин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Максима Вылегжанина в «Инстаграме».
После завершения карьеры в 2019 году Вылегжанин возглавляет Федерацию лыжных гонок Удмуртии, участвуют в международных лыжных марафонах.
Комментарии
- 25 августа 2021
-
19:11
-
18:42
-
10:48
- 22 августа 2021
-
13:42
-
12:51
-
11:50
- 21 августа 2021
-
16:49
-
16:40
-
16:19
-
14:57
-
14:24
-
13:49
- 20 августа 2021
-
14:19
-
10:00
- 17 августа 2021
-
21:15
-
18:01
-
16:31
-
13:06
-
12:00
-
11:00
-
10:18
- 16 августа 2021
-
19:08
- 12 августа 2021
-
16:21
-
11:58
- 11 августа 2021
-
17:47
-
16:25
- 10 августа 2021
-
11:41
- 8 августа 2021
-
17:30
-
16:40
- 5 августа 2021
-
22:52
-
22:14
-
14:05
- 4 августа 2021
-
23:16
- 28 июля 2021
-
23:06
- 22 июля 2021
-
00:58
Партнерский контент