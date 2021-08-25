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Лыжник Максим Вылегжанин совершил восхождение на Эльбрус

Лыжник Максим Вылегжанин совершил восхождение на Эльбрус
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2015 года в скиатлоне, российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о восхождении на самую высокую горную вершину России – Эльбрус.

«Эльбрус, 5642 м. Жаль, что на высоте 5100 м пришло облако и закрыло весь вид.

Готов на второе восхождение, но только в безоблачную погоду и на восточную вершину Эльбруса 5621 м.

P.S. Сначала пошёл через западную сторону, но весь ледник в трещинах. Красиво, но страшно идти», — написал Вылегжанин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Максима Вылегжанина в «Инстаграме».

После завершения карьеры в 2019 году Вылегжанин возглавляет Федерацию лыжных гонок Удмуртии, участвуют в международных лыжных марафонах.

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