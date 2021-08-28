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Пеллегрино: тренируясь вместе, итальянцы и россияне могут приблизиться к уровню норвежцев

Пеллегрино: тренируясь вместе, итальянцы и россияне могут приблизиться к уровню норвежцев
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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился ожиданиями от тренировочного процесса внутри группы тренера сборной России Маркуса Крамера. В группе Крамера готовятся Глеб Ретивых, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина, австрийская лыжница Тереза Штадлобер, а также ещё один итальянец Франческо Де Фабиани.

«Цель каждого из нас была понятна с самого начала: мы хотим повысить свой уровень. Если до сих пор мы видели норвежцев выше нас, итальянцев, и самих россиян, то тренируясь вместе, мы хотим попытаться стать лучше и приблизиться к ним. На сегодняшний день норвежцы – ориентир в нашем виде спорта и самые грозные соперники. Тренировки в кругу сильных спортсменов дают толчок к большему прогрессу. Да, у нас индивидуальный вид спорта, поэтому на соревнованиях каждый будет сам за себя. Но после финиша будут рукопожатия и тёплые объятия с товарищами по трудным тренировкам», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

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