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Татьяна Сорина провела тренировку с Терезе Йохауг

Татьяна Сорина провела тренировку с Терезе Йохауг
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Лыжница сборной России Татьяна Сорина провела совместную тренировку с олимпийской чемпионкой 2010 года норвежкой Терезе Йохауг.

Кусочек тренировки показал муж и тренер Татьяны Егор Сорин в «сториз» своего «инстаграма». Тренировка прошла в Ливиньо (Италия).

«Что, Таня, первый раз в первый класс? Езжай, старших слушайся, младших не обижай. Хорошего тебе учебного дня», — дал напутствие жене Егор Сорин.

На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.

33-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

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