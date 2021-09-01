Татьяна Сорина провела тренировку с Терезе Йохауг

Лыжница сборной России Татьяна Сорина провела совместную тренировку с олимпийской чемпионкой 2010 года норвежкой Терезе Йохауг.

Кусочек тренировки показал муж и тренер Татьяны Егор Сорин в «сториз» своего «инстаграма». Тренировка прошла в Ливиньо (Италия).

«Что, Таня, первый раз в первый класс? Езжай, старших слушайся, младших не обижай. Хорошего тебе учебного дня», — дал напутствие жене Егор Сорин.

На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.

33-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.