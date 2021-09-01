Татьяна Сорина провела тренировку с Терезе Йохауг

Лыжница сборной России Татьяна Сорина провела совместную тренировку с олимпийской чемпионкой 2010 года норвежкой Терезе Йохауг.
Кусочек тренировки показал муж и тренер Татьяны Егор Сорин в «сториз» своего «инстаграма». Тренировка прошла в Ливиньо (Италия).
«Что, Таня, первый раз в первый класс? Езжай, старших слушайся, младших не обижай. Хорошего тебе учебного дня», — дал напутствие жене Егор Сорин.
На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.
33-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
- 1 сентября 2021
-
15:57
-
00:29
- 31 августа 2021
-
23:37
-
12:08
- 30 августа 2021
-
19:25
- 28 августа 2021
-
22:45
-
10:33
- 27 августа 2021
-
22:59
-
21:03
- 25 августа 2021
-
19:11
-
18:42
-
10:48
- 22 августа 2021
-
13:42
-
12:51
-
11:50
- 21 августа 2021
-
16:49
-
16:40
-
16:19
-
14:57
-
14:24
-
13:49
- 20 августа 2021
-
14:19
-
10:00
- 17 августа 2021
-
21:15
-
18:01
-
16:31
-
13:06
-
12:00
-
11:00
-
10:18
- 16 августа 2021
-
19:08
- 12 августа 2021
-
16:21
-
11:58
- 11 августа 2021
-
17:47
-
16:25