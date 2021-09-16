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Вяльбе объяснила ошибку Ступак, которая пробежала три круга вместо пяти

Вяльбе объяснила ошибку Ступак, которая пробежала три круга вместо пяти
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Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала ошибку Юлии Ступак, которая на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в гонке с раздельным стартом пробежала три круга вместо пяти. Спортсменка не добралась до финиша.

«Со Ступак ничего не случилось. Она решила, что раз всегда бегали по три круга, то и в этот раз тоже. Просто ошиблась.

Думаю, это совместное — тренер и спортсмен. Тренер говорит, что написал всё в чат, а она не прочитала. Вот и всё. Честно говоря, на Юлю это не похоже. На летнем чемпионате это не так страшно, но в будущем будет более внимательной», — рассказала Вяльбе в видео, выложенном в YouTube-канале «На лыжи live».

Победу в гонке с раздельным стартом одержала Татьяна Сорина.

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