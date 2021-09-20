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Юрий Бородавко рассказал, вакциной какой компании привились его подопечные

Юрий Бородавко рассказал, вакциной какой компании привились его подопечные
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, вакцинами какой компании привились от коронавируса спортсмены его группы.

«Да, прививки были сделаны вакциной Pfizer. Первую прививку мы получили в Италии, вторую – в Эстонии. Соответственно, после второй прививки нам были выданы сертификаты. Надеемся, что это поможет решить многие проблемы, связанные с пересечением границ. Привиты почти все спортсмены группы, но это дело исключительно добровольное», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В группу Бородавко, помимо Александра Большунова, входят Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

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