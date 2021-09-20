Юрий Бородавко рассказал, вакциной какой компании привились его подопечные

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, вакцинами какой компании привились от коронавируса спортсмены его группы.

«Да, прививки были сделаны вакциной Pfizer. Первую прививку мы получили в Италии, вторую – в Эстонии. Соответственно, после второй прививки нам были выданы сертификаты. Надеемся, что это поможет решить многие проблемы, связанные с пересечением границ. Привиты почти все спортсмены группы, но это дело исключительно добровольное», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В группу Бородавко, помимо Александра Большунова, входят Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.