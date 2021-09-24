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Нортуг будет работать экспертом на норвежском телеканале

Нортуг будет работать экспертом на норвежском телеканале
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Норвежский телеканал TV2 подтвердил, что единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания короля лыж Петтер Нортуг вернётся к ним в качестве эксперта в предстоящем сезоне. Об этом сообщил редактор спортивного раздела TV2 Вегард Янсен Хаген.

«У него уникальное видение спорта, и в то же время он умеет комментировать. Он может вызывать у телезрителя эмоции, и при этом он очень надёжен», — приводит слова Хагена Dagsbladet.

Также, по словам Янсена Хагена, Нортуг вместе с экспертом Петтером Шинстадом и восьмикратной олимпийской чемпионкой Марит Бьорген будет освещать гонки, права на показ которых есть у телеканала TV2.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) 26 ноября.

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