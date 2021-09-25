Клебо отказался от поездки на премию для инфлюенсеров Vixen Awards

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо, номинированный на ежегодную норвежскую премию для инфлюенсеров Vixen Awards, отказался присутствовать на церемонии.

«Нет, я туда не поеду. Я номинирован, но на этом всё. Я не еду, – цитирует спортсмена Aftenposten.

Клебо попал в число номинантов в разделе «Тренировки и здоровье» за активное использование социальных сетей и ведение влога на YouTube.

На премию в том же разделе также претендуют биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд и легкоатлет Якоб Ингебригтсен. Церемония пройдёт в Осло 22 октября.

Клебо восстановился после проблем с желудком. Из-за плохого самочувствия норвежец отказался от участия в лыжероллерном спринте в Трюсиле, который состоялся 21 сентября.