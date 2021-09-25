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Клебо отказался от поездки на премию для инфлюенсеров Vixen Awards

Клебо отказался от поездки на премию для инфлюенсеров Vixen Awards
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо, номинированный на ежегодную норвежскую премию для инфлюенсеров Vixen Awards, отказался присутствовать на церемонии.

«Нет, я туда не поеду. Я номинирован, но на этом всё. Я не еду, – цитирует спортсмена Aftenposten.

Клебо попал в число номинантов в разделе «Тренировки и здоровье» за активное использование социальных сетей и ведение влога на YouTube.

На премию в том же разделе также претендуют биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд и легкоатлет Якоб Ингебригтсен. Церемония пройдёт в Осло 22 октября.

Клебо восстановился после проблем с желудком. Из-за плохого самочувствия норвежец отказался от участия в лыжероллерном спринте в Трюсиле, который состоялся 21 сентября.

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