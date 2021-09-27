«Красотка». Екатерина Юрлова-Перхт оценила фото Юлии Ступак из Оберхофа

Чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт оценила пост двукратного призёра Олимпийских игр лыжницы Юлии Ступак. Трёхкратный призёр чемпионатов мира в своём «инстаграме» опубликовала фото со сбора в Оберхофе (Германия).
Юрлова-Перхт в комментарии написала «Красотка» и добавила эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Юлии Ступак
Лыжница сборной России Ступак находится на сборах в Германии вместе с группой тренера Маркуса Крамера.
17 октября 2015 года Екатерина вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира. Юрлова-Перхт пропустила минувший сезон из-за беременности.
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