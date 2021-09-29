Бородавко: из-за проблем со снегом на первый план могут выйти лыжероллерные соревнования

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о тенденциях в лыжных гонках. По его мнению, из-за климатических проблем в европейских странах гонки на лыжероллерах могут выйти на первый план в соревновательном цикле.

«Рекламируем ли мы другой вид спорта, выступая на лыжероллерах? Мы просто занимаемся своим делом в рамках тренировочного плана, что не мешает лыжероллерному комитету продвигать собственную программу.

К тому же ни для кого не секрет, что во многих странах Европы, в том числе и северных, со снегом уже просто беда. Всё движется к тому, что лыжные гонки могут стать, скажем так, не слишком популярным видом спорта. И вот тогда на первый план вполне могут выйти лыжероллерные соревнования», — цитирует Бородавко «RT на русском».