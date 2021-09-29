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Вяльбе отказалась от мандата депутата Госдумы

Вяльбе отказалась от мандата депутата Госдумы
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась от мандата депутата Государственной Думы. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Мандат передан экс-депутату законодательного собрания Владимирской области Алексею Говырину.

«Елена Вяльбе отказалась от мандата депутата Государственной Думы Российской Федерации. Легендарная спортсменка сделала свой непростой выбор в пользу продвижения российского спорта на самом высоком международном уровне, оставаясь тренером и президентом Федерации лыжных гонок России. Таким образом, Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации приняла решение о передаче мандата Елены Вяльбе экс-депутату областного Законодательного Собрания Алексею Говырину», – сообщила пресс-служба владимирского регионального отделения партии «Единая Россия».

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