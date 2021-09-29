Вяльбе отказалась от мандата депутата Госдумы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась от мандата депутата Государственной Думы. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Мандат передан экс-депутату законодательного собрания Владимирской области Алексею Говырину.
«Елена Вяльбе отказалась от мандата депутата Государственной Думы Российской Федерации. Легендарная спортсменка сделала свой непростой выбор в пользу продвижения российского спорта на самом высоком международном уровне, оставаясь тренером и президентом Федерации лыжных гонок России. Таким образом, Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации приняла решение о передаче мандата Елены Вяльбе экс-депутату областного Законодательного Собрания Алексею Говырину», – сообщила пресс-служба владимирского регионального отделения партии «Единая Россия».
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