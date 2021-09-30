Тренер сборной России рассказал, зачем Александру Большунову нужен тредбан

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, для чего лидеру национальной команды Александру Большунову нужен тредбан — специальное устройство для стационарных тренировок.

«Тредбан удобен тем, что на нём можно задать модельные характеристики той дистанции, которую ты будешь бежать, и смотреть динамику. То есть очень чётко можно контролировать ход работы. Поэтому у Александра и возникла эта идея собственного тредбана, чтобы можно было чётко и предметно вести подготовку к Играм. Но, к сожалению, не случилось.

У норвежской команды, знаю, в каждом лыжном центре стоит по тредбану. Они много на нём тестируются, да и сейчас по ходу сезона выполняют работу», — приводит слова Бородавко «RT на русском».