Фалеева и Кудрявцев победили в индивидуальных гонках в финале Кубка России по лыжероллерам

С 30 сентября по 3 октября 2021 года в Туле проходит финал Кубка России по лыжероллерам в Лыжном центре «Веденино».



Среди женщин в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км победила Анастасия Фалеева (21.11.8), представляющая Санкт-Петербург, но родившаяся в Туле.



Второе место у Арины Былинко (Рязанская область, +37.4 секунды), третье место у Екатерины Чайки (Санкт-Петербург, +44.4 секунды). Лукашова Виктория (Московская область) заняла четвёртое место (+57.6 секунды). Большакова Полина (Новгородская область, +1.03.5) – пятая, Гунтарева Анастасия (Тверская область, +1.05.2 секунды) – шестая.

Среди мужчин победил Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург/Новгородская область) с результатом 26.31.9. Второе место у Дмитрия Можаровского (Санкт-Петербург/Томская область, +17.7 секунды), третье — у Олега Полякова (Брянская область, +30.4 секунды). Илья Безгин (Москва, +38.9 секунды) занял четвёртое место. Алексей Черноусов (Сахалинская область, +43.4 секунды) финишировал пятым. Павел Стегний (ХМАО-Югра, +43.6 секунды) закончил гонку шестым.