Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски», российский лыжник Сергей Устюгов возобновил тренировки после болезни, сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.



Спортсмен заболел ещё до всероссийских соревнований в Тюмени, в которых не принял участия, чтобы не рисковать сбором в Германии, но не успел восстановиться и пропустил тренировки в Оберхофе.



«С конца прошлой недели он тренируется дома, в составе нашей группы 11 октября он приедет на сбор в Рамзау», — приводит слова Крамера ТАСС.

Тренер отметил, что сейчас Устюгов чувствует себя хорошо.



Напомним, Устюгов пропустил значительную часть прошлого сезона из-за коронавируса, а на чемпионате мира в Оберстдорфе получил травму, из-за которой стартовал только в личном спринте.



Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.