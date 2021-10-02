Лыжник Йоханнес Клебо показал фото в образе Джеймса Бонда

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии и видео в образе Джеймса Бонда, известного как «агент 007».
Фото и видео можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что в сезоне-2021/2022 Клебо планирует пробежать «Тур де Ски». Дело в том, что лыжная многодневка проходит на высоте, схожей с олимпийской трассой в Пекине. На Играх-2022 Йоханнес рассчитывает выступить во всех шести гонках. Но если всё же высота не позволит ему осуществить задуманное, то он попытается пробежать все гонки на ЧМ-2023 в Планице.
Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
- 2 октября 2021
-
00:44
- 1 октября 2021
-
22:50
-
19:30
- 30 сентября 2021
-
19:27
-
19:03
-
15:57
-
13:51
-
13:22
-
09:04
-
09:00
-
08:25
- 29 сентября 2021
-
20:58
-
19:21
-
11:08
- 28 сентября 2021
-
13:34
- 27 сентября 2021
-
08:45
- 26 сентября 2021
-
23:04
-
19:22
- 25 сентября 2021
-
07:53
-
07:32
-
00:54
- 24 сентября 2021
-
23:57
-
16:32
-
15:33
- 23 сентября 2021
-
22:48
-
22:15
-
14:52
-
01:00
- 22 сентября 2021
-
23:09
-
00:18
- 21 сентября 2021
-
11:31
-
09:13
-
09:08
-
00:16
- 20 сентября 2021
-
20:57