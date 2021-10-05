Большунов, Спицов и Непряева начнут тренировки на снегу 27 октября

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что первый тренировочный сбор его группы на снегу начнётся 27 октября в Финляндии.
В группе Бородавко тренируются российские лыжники Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев и Алексей Червоткин, а также лыжницы Наталья Непряева, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.
«Сбор в Рамзау продлится до 19 октября. На этом сборе мы на снег не выйдем, поскольку условия здесь не столь хорошие. Первый сбор на снегу у нас будет в финском Муонио с 27 октября.
Что касается текущего сбора, то на нём будет много жёстких интервальных тренировок как в беге с имитацией, так и на лыжероллерах. Все спортсмены здоровы и тренируются в полную силу, так что всё идёт по плану», – цитирует Бородавко ТАСС.
Напомним, новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам начнётся 26 ноября в финской Руке.
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