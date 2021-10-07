В Швеции перестанут бесплатно транслировать лыжные гонки

Жители Швеции не смогут бесплатно посмотреть новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам из-за того, что спортивный телеканал TV6, владеющий правами на трансляции, перешёл на систему платного доступа.

В 2019 году Nent Group, владеющая телеканалами TV3, TV6 и стриминговым сервисом Viaplay, объявила о приобретении прав на трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам начиная с сезона-2021/2022.

В мае этого года Фредрик Йоханссон, пресс-менеджер Nent Group, объявил, что лыжные гонки будут транслироваться на телеканале TV6, который ещё летом был бесплатным.

Однако с 1 октября TV6 больше не является частью бесплатного ТВ-пакета. Более того, в ноябре канал должен исчезнуть из кабельной сети, сообщает Expressen со ссылкой на Tele2. Из-за этого трансляции Кубка мира жители Швеции смогут увидеть только за дополнительную плату.

Напомним, новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам начнётся 26 ноября в финской Руке.