В Швеции перестанут бесплатно транслировать лыжные гонки

Жители Швеции не смогут бесплатно посмотреть новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам из-за того, что спортивный телеканал TV6, владеющий правами на трансляции, перешёл на систему платного доступа.
В 2019 году Nent Group, владеющая телеканалами TV3, TV6 и стриминговым сервисом Viaplay, объявила о приобретении прав на трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам начиная с сезона-2021/2022.
В мае этого года Фредрик Йоханссон, пресс-менеджер Nent Group, объявил, что лыжные гонки будут транслироваться на телеканале TV6, который ещё летом был бесплатным.
Однако с 1 октября TV6 больше не является частью бесплатного ТВ-пакета. Более того, в ноябре канал должен исчезнуть из кабельной сети, сообщает Expressen со ссылкой на Tele2. Из-за этого трансляции Кубка мира жители Швеции смогут увидеть только за дополнительную плату.
Напомним, новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам начнётся 26 ноября в финской Руке.
- 7 октября 2021
-
21:56
- 6 октября 2021
-
19:22
-
10:51
- 5 октября 2021
-
17:50
-
11:42
-
01:02
-
00:40
-
00:38
- 4 октября 2021
-
21:13
-
19:17
-
15:17
-
15:11
- 3 октября 2021
-
13:34
- 2 октября 2021
-
23:49
-
23:24
-
15:19
-
15:05
-
13:49
-
13:16
-
12:20
-
12:01
-
00:44
- 1 октября 2021
-
22:50
-
19:30
- 30 сентября 2021
-
19:27
-
19:03
-
15:57
-
13:51
-
13:22
-
09:04
-
09:00
-
08:25
- 29 сентября 2021
-
20:58
-
19:21
-
11:08