Йоханнес Клебо на финише вырвал победу у Эмиля Иверсена на турнире Hommelvik Grand Prix
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо одержал победу на лыжероллерном турнире Hommelvik Grand Prix (Хоммельвик) в гонке с общего старта на 15 км. Вторым стал чемпион мира Эмиль Иверсен, тройку призёров замкнул Синдре Бьорнестад Скар.
Отметим, судьба золота решалась в финишном спурте, где сильнее оказался именно Клебо.
Hommelvik Grand Prix, лыжероллерный турнир. Масс-старт, 15 км. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 34.18,6.
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание +0,3
3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +0,8
4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +0,9.
В женской гонке победу одержала Анне Кьерсти Кальва, второй стала Марте Скаанес, третьей – Берти Могстад.
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