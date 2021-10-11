Александр Большунов потренировался на тредбане

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов на сборе в Рамзау (Австрия) провёл тренировку на тредбане — специальном устройстве для стационарных тренировок. Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Тренировка на тредбане на сборе в Австрии была разовым мероприятием. Была не очень хорошая погода, поэтому решили, чтобы Александр провёл тренировку на тредбане. Большунов обладает очень хорошей техникой хода, но мы решили использовать тредбан, поскольку на улице шёл дождь.

В предыдущий раз он был на тредбане в Давосе. На самом деле не так много мест, где стоят такие тренажёры», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, ранее Александр Большунов изъявил желание приобрести тредбан в личное пользование.

