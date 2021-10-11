Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов потренировался на тредбане

Александр Большунов потренировался на тредбане
Комментарии

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов на сборе в Рамзау (Австрия) провёл тренировку на тредбане — специальном устройстве для стационарных тренировок. Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Тренировка на тредбане на сборе в Австрии была разовым мероприятием. Была не очень хорошая погода, поэтому решили, чтобы Александр провёл тренировку на тредбане. Большунов обладает очень хорошей техникой хода, но мы решили использовать тредбан, поскольку на улице шёл дождь.

В предыдущий раз он был на тредбане в Давосе. На самом деле не так много мест, где стоят такие тренажёры», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, ранее Александр Большунов изъявил желание приобрести тредбан в личное пользование.

Новость по теме
Тренер сборной России объяснил, почему Александр Большунов до сих пор не получил тредбан
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021