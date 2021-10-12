Панжинский о допинге Бьорген: если бы был спортсмен из России, решили бы не в нашу сторону

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал то, что восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген выиграла четыре золотые медали на чемпионате мира в Лахти в 2017 году, притом что её допинг-тест дал положительный результат.

Новость по теме Бьорген рассказала о положительном допинг-тесте в 2017 году на чемпионате мира

«По критериям, как я понимаю, это не публичная информация. Другое дело — у нас такая информация очень быстро раскрывается, тренер узнаёт уже после публикации в интернете. Может, наши журналисты быстро работают. Но данная информация должна прорабатываться между спортсменами, тренером и федерацией. Если вердикт о дисквалификации есть, то её обнародуют.

Если бы схожая ситуация была с российскими спортсменами, то сомневаюсь, что решение было бы принято в пользу спортсмена. Наверное, сыграло роль, что Бьорген — норвежка, самая именитая, лидер и символ своей команды. Если всё так, как описывается, то вроде бы выглядит честно. Но спортивная медицина в Норвегии развита на таком уровне, Бьорген несколько десятилетий в спорте, наверное, должна понимать и принимать препараты, которые точно не вызовут никаких вопросов и не образуют в организме запрещённых препаратов. Видимо, здесь пошли навстречу в связи с тем, что это великая спортсменка. Если бы была спортсмен второго эшелона, тем более из России, решилось бы не в нашу сторону», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.