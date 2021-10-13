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Норвежское издательство извинилось перед Сергеем Устюговым за ошибку в книге братьев Бё

Норвежское издательство извинилось перед Сергеем Устюговым за ошибку в книге братьев Бё
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Норвежское издательство Kagge извинилось перед российский лыжником Сергеем Устюговым. В книге Тарьея и Йоханнеса Бё его перепутали с биатлонистом Евгением Устюговым и обвинили в употреблении допинга.

«В предложении, где ошибочно назван Сергей Устюгов, понятно, что речь идёт о российском биатлонисте. Мы надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что речь не может идти о лыжнике Сергее Устюгове, он не занимается биатлоном.

Издательство Kagge берет на себя всю ответственность за эту ошибку», – приводит слова менеджера издательства Йорунн Сандсмарк NRK.

Также она сообщила, что издатели исправили ошибку в электронной версии книги и отредактируют новые печатные версии, которые только планируются к выходу.

Отметим, что перед двукратным чемпионом мира, победителем «Тур де Ски», российским лыжником Сергеем Устюговым извинились через его тренера Маркуса Крамера.

Напомним, в одной из глав книги «Братская сила» бывший российский биатлонист Евгений Устюгов был назван Сергеем. Сейчас в отношении Евгения Устюгова идут допинговые разбирательства.

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