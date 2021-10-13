Норвежское издательство извинилось перед Сергеем Устюговым за ошибку в книге братьев Бё

Норвежское издательство Kagge извинилось перед российский лыжником Сергеем Устюговым. В книге Тарьея и Йоханнеса Бё его перепутали с биатлонистом Евгением Устюговым и обвинили в употреблении допинга.
«В предложении, где ошибочно назван Сергей Устюгов, понятно, что речь идёт о российском биатлонисте. Мы надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что речь не может идти о лыжнике Сергее Устюгове, он не занимается биатлоном.
Издательство Kagge берет на себя всю ответственность за эту ошибку», – приводит слова менеджера издательства Йорунн Сандсмарк NRK.
Также она сообщила, что издатели исправили ошибку в электронной версии книги и отредактируют новые печатные версии, которые только планируются к выходу.
Отметим, что перед двукратным чемпионом мира, победителем «Тур де Ски», российским лыжником Сергеем Устюговым извинились через его тренера Маркуса Крамера.
Напомним, в одной из глав книги «Братская сила» бывший российский биатлонист Евгений Устюгов был назван Сергеем. Сейчас в отношении Евгения Устюгова идут допинговые разбирательства.
- 13 октября 2021
-
12:28
-
11:53
-
11:38
- 12 октября 2021
-
23:28
-
22:05
-
18:14
-
17:28
-
16:18
-
15:14
-
13:39
-
13:36
-
12:16
-
10:26
-
05:41
- 11 октября 2021
-
23:35
-
21:18
-
20:46
-
18:38
-
11:08
- 10 октября 2021
-
15:39
-
10:03
- 9 октября 2021
-
23:35
-
23:18
-
19:52
-
12:32
-
12:08
- 8 октября 2021
-
20:01
- 7 октября 2021
-
22:31
-
21:56
- 6 октября 2021
-
19:22
-
10:51
- 5 октября 2021
-
17:50
-
11:42
-
01:02
-
00:40