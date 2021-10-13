Елена Вяльбе: лыжники из «красной» группы уже отобрались на Кубок мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как пройдёт отбор в национальную сборную на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022. Первый состоится в Руке (Финляндия) с 26 по 28 ноября.

«Сегодня вечером мы собираемся провести небольшое совещание с тренерами, где будем обсуждать дальнейшую подготовку к сезону, переход на первый снег, более точно определимся по поводу контрольных стартов и отбора на первые этапы Кубка мира. Отбор через контрольные старты стал для нас уже традиционным. Я пока не знаю, будет ли он проходить в рамках стартов, которые будут проводить финны, либо мы всё организуем самостоятельно.

Есть спортсмены, которые уже отобрались на Кубок мира, я говорю про лыжников из «красной» группы. Всем остальным придётся отбираться, причём мы будем определять состав не только в Руку, но и на следующие этапы, в тот же Лиллехаммер. Важно сделать правильный выбор и заявить на ту или иную дистанцию того спортсмена, который имеет преимущество над остальными», — приводит слова Вяльбе ТАСС.