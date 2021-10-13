Марит Бьорген обиделась и испытала шок от обвинений в применении допинга

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген в своей автобиографии описала эмоции, которые испытала, когда в 2010 году полька Юстина Ковальчик открыто обвинила её в применении допинга.

«После гонки на Олимпийских играх Ковальчик, завоевавшая бронзу и уступившая Бьорген, поговорила о допинге с польскими журналистами. Она жёстко раскритиковала чрезмерное использование лекарств от астмы и открыто обвинила Бьорген в обмане. Полька отмечала, что без лекарств её соперница не победила бы. «Марит чувствует угрозу, поскольку прекрасно понимает, что без помощи она не смогла бы бороться ни со мной, ни с другими девушками», — отметила Юстина, которая добавила: «Норвежцы любят поговорить, когда речь заходит о допинге в России, но при этом сами его принимают. Где логика?»

Бьорген поначалу пребывала в шоке. Её это сильно задело. Она обиделась. Это было так несправедливо! Марит всё делала правильно, все тесты, все документы были одобрены и FIS, и ВАДА. Никаких секретов. Просто она бесконечно много работала, и это наконец принесло результаты. Марит никогда прежде не была столь хороша, а потом случилось это.

Осенью 2010-го Ковальчик вновь затронула эту тему. «Я готовлюсь на спусках, а не в аптеке. Мы с тренером больше всего опасаемся тех, кто пропадает на месяц в середине сезона, а потом возвращается намного сильнее», — отмечала Юстина.

Бьорген считает, что полька устраивала нападения из-за своего допингового прошлого.

Ковальчик сама испытала, каково это — носить клеймо мошенницы. Возможно, именно поэтому Юстина почувствовала необходимость говорить громко и ясно, что она выступает против допинга», — говорится в книге Бьорген.