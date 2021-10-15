Олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии перенёс кровоизлияние в мозг

Олимпийский чемпион 2010 года в командном спринте, норвежский лыжник Эйстейн Петтерсен перенёс кровоизлияние в мозг, сообщает VG. По словам спортсмена, он почувствовал сильную головную боль во время велопрогулки.

«Боль была очень сильной. Я подумал: может, дело в велосипедном шлеме? Может быть, я слишком туго его затянул? Я немного ослабил крепление, но это не сработало. Боль была такой сильной, словно мне выстрелили в голову», — сказал Петтерсен.

По его словам, он вернулся домой и его несколько раз вырвало. Тогда он позвонил врачу и рассказал о случившемся. Вскоре лыжника доставили в больницу Лиллехаммера. В ходе обследования было обнаружено кровоизлияние в мозг. Тогда Петтерсена было решено перевезти в другую клинику. Врачи установили, что операция спортсмену не потребуется, его жизни ничего не угрожает.

«Сейчас передо мной настоящее испытание. Я стану сильнее. Не знаю, как долго займёт процесс восстановления: месяц, полгода, год», — сообщил Петтерсен.