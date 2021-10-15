Норвежский эксперт оценил подготовку Большунова к олимпийскому сезону

Норвежский эксперт, комментатор телеканала NRK Торгейр Бьёрн прокомментировал подготовку к олимпийскому сезону лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, который несколько раз в это межсезонье испытывал небольшие проблемы со здоровьем и делал перерывы, чтобы восстановиться.

«Это не имеет значения для «Тур де Ски» и Олимпийских игр, но может сказаться на первых этапах Кубка мира. Большунов тренируется достаточно интенсивно, но не слишком сложно.

Его подготовка не была идеальной. Но эти небольшие перерывы, вероятно, побуждают Большунова уделять приоритетное внимание тренировкам с более высокой интенсивностью — и сейчас это важнее, чем катание на лыжах», — приводит слова Бьёрна VG.