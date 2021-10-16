Юрий Бородавко: Наталья Непряева изменила своё отношение к тренировкам, я ею доволен

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил физическое состояние одного из лидеров команды Натальи Непряевой.

«Наталья изменила своё отношение, тренируется очень много. Её работой доволен, в процессе будем устранять те недочеты, которые у неё ещё остаются.



Я думаю, что к Олимпийским играм она должна подойти в оптимальной форме», – сказал Бородавко в эфире программы «Матч ТВ».

Сейчас в Рамзау (Австрия) проходит тренировочный сбор российских биатлонистов и лыжников. Группа Юрия Бородавко, в отличие от остальных, пока ещё не приступила к тренировкам на снегу. Девушки приступят к занятиям на лыжах только в конце октября на сборах в Финляндии.

Кубок мира по лыжным гонкам сезона 2021/2022 стартует 26 ноября.