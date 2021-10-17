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Бородавко: на контрольных стартах результаты Большунова были лучше, чем в предыдущие годы

Бородавко: на контрольных стартах результаты Большунова были лучше, чем в предыдущие годы
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, лидер мужской национальной команды Александр Большунов, рассказал, как его подопечный проявлял себя на контрольных стартах по ходу подготовки к олимпийскому сезону-2021/2022.

«Даже с теми недочётами, которые были в подготовке, результаты, которые он показал на контрольных стартах и в интервальных работах, чуть лучше, чем в предыдущие годы. Поэтому говорить, что этим летом всё получилось плохо, нельзя. Он находится на достаточно хорошем уровне, просто все эти болячки не давали ему развиваться дальше.

Конечно, как мотивированный спортсмен, он очень сильно переживает из-за случившегося, из-за того, что в молодости всё не было сделано грамотно, что лечил зубы не у тех специалистов. Сегодняшняя проблема — отголоски прошлого. Обидно, что решить её получилось только через два месяца после появления», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».

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