Бородавко высказался о подготовке Большунова к ОИ-2022 после перенесённой операции

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, лидер мужской национальной команды Александр Большунов, рассказал, как на подопечном может отразиться перенесённая операция на верхней челюсти.

«У Большунова огромная база, и он в любой момент может выйти на старт и выдать хороший результат. До Олимпиады ещё достаточно времени, чтобы выйти на пик формы. Тем более, что изначально мы и не планировали форсировать подготовку в летний период, чтобы выйти на один пик — к Играм. Могу добавить, что Александр Легков, например, уверенно говорит, что после восстановления от операции у Большунова будет большой пик формы. И это проверено уже не одним поколением. Другое дело, что психологически самому спортсмену очень тяжело. Но в итоге это всегда заканчивалось весьма позитивно. Главное — не бросаться сразу с вилами, не перебрать. Во всём нужна уверенность и планомерность.

Опасаюсь ли, что он, вылечившись, бросится с виллами? Думаю, что нет, он взрослеет, набирается опыта и мудрости. Каждый год к нему приходит дополнительная спортивная зрелость, понимание и чувство тренировочного процесса, организма. Скорее всего, он уже сейчас ломает голову, думая, как правильно всё сделать, выстроить план подготовки. У меня тоже уже готов примерный план, но всё равно нужно будет исходить из того состояния, в котором окажется Большунов, понять ту точку, с которой мы начнём движение вверх», — цитирует Бородавко сайт «Матч ТВ».