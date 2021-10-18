Ступак заявила, что на Олимпиаде-2022 планирует стартовать практически на всех дистанциях

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, на каких дистанциях планирует стартовать на грядущих Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Ступак готовится под руководством старшего тренера сборной России по лыжным гонкам немца Маркуса Крамера.
«Как раз недавно обсуждали это с Маркусом и пришли к тому, что хотим стартовать практически во всех видах. Это, на самом деле, нормально. Когда человек стартует на каждой дистанции, это означает, что он хорошо себя чувствует, находится в хорошей форме, быстро восстанавливается и уверен в себе. Если же какую-то из дистанций спортсмен пропускает, значит, он не слишком готов или знает за собой какую-то слабость. Я в принципе уже сейчас знаю, чего хочу, знаю, каким и на какой дистанции будет рельеф, просто сейчас об этом рановато говорить», — приводит слова Ступак RT.
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