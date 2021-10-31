Юрий Бородавко: видно, что Большунов потерял в силе за то время, которое не тренировался

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, лидер мужской национальной команды Александр Большунов, рассказал о состоянии подопечного на сборе в Финляндии. В начале октября Большунов перенёс операцию на верхней челюсти.

«Александр пока занимается по индивидуальной программе. Последствия операции ещё не позволяют тренироваться в полной мере. Его занятия более спокойные. Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качествах. Спешить не собираемся, будем прислушиваться к организму. Это же и порекомендовали врачи. Как уйдёт опухоль, тогда приступим к большим нагрузкам. Пока никаких излишних напряжений, потому что любая максимальная работа способствует увеличению давления, что может привести к кровотечению. Впервые за 20 с лишним лет здесь со снегом полный порядок: накатанные трассы, хорошая погода, близкая к нулю. Никаких проблем нет», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».