Вирер и Пеллегрино уступили горнолыжнице в борьбе за титул спортсмена года FISI

Первая в истории чемпионка мира в параллельном гигантском слаломе Марта Бассино была признана спортсменкой года по версии итальянской федерации зимних видов спорта (FISI). В борьбе за почётную награду она опередила лыжника Федерико Пеллегрино, ски-альпиниста Маттео Эйдаллина, биатлонистку Доротею Вирер и горнолыжницу Софию Годжу.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту проходил в 2021 году в Кортина-д’Ампеццо. Первое в истории женское золото в параллельном гигантском слаломе было решено разделить между Катариной Линсбергер из Австрии и Мартой Бассино, которые показали одинаковое время по сумме двух финальных заездов с точностью до сотой секунды.

Также в сезоне-2020/2021 Бассино выиграла два этапа Кубка мира в гигантском слаломе и стала обладателем малого Кубка мира в этом зачёте.