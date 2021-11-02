Елена Вяльбе высказалась о проблемах со здоровьем у Александра Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась на тему проблем со здоровьем у лидера мужской национальной команды Александра Большунова. Ранее Большунов перенёс операцию на челюсти.

«Я это не обсуждаю и не комментирую. Потому что Саша это не комментирует. И я не имею права что-либо говорить. Он уже прооперирован, находится на учебно-тренировочном сборе…

Слова норвежца? Я ничего не читаю. Пускай он считает как угодно и комментирует как угодно, если он знает больше, чем знают Саша и я. Я просто из этических соображений это не комментирую», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Новость по теме Эмиль Иверсен не поверил, что Александр Большунов перенёс операцию на челюсти

Напомним, Александр Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.