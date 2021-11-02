Степанова: сейчас вся скандинавская пресса ринется клеймить Бородавко

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова дала оценку словам тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко о Наталье Непряевой. Бородавко заявил, что для хорошего выступления на Олимпиаде-2022 Непряевой нужно сбросить лишний вес.

«Не моё дело комментировать слова не моего тренера о его подопечной, но мимо символичности совпадения пройти не могу: два мира, две системы (мировоззрения). В то время как Dagbladet и VG в Норвегии продолжают раскручивать историю с пищевыми расстройствами в лыжных гонках – да так, что всё руководство лыж Норвегии уже которую неделю только об этом интервью и раздаёт, российский тренер прямо говорит, что его сильнейшей лыжнице надо похудеть. Он что, не знает, что это ужасный триггер! (это сарказм, товарищи!)

Сейчас вся скандинавская пресса ринется клеймить Бородавко. Don't you dare! Каждый тренер находит ключи к спортсменам индивидуально. А то, что тренеры и журналисты в других странах не понимают того, как можно проблемы с весом выносить на широкую общественность, так это их трудности. Поэтому Бородавко и работает, и достигает успехов в России — у нас, ура! Ещё можно вслух говорить о проблемах.

Хотела бы я быть на месте Наталии? Категорически нет! Но прямота – это лучше, чем разговоры за спиной и намёки», — написала Степанова в своём «инстаграме».